"Asbis czeka najlepszy rok w historii spółki, dlatego też chcielibyśmy podzielić się tym sukcesem z naszymi inwestorami. Spodziewamy się, że nasz zysk netto w tym roku będzie kształtował się w przedziale 23-25 mln USD, co według dzisiejszego średniego kursu dolara oznacza, że możemy wypracować nawet blisko 100 mln zł" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.



Dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do zaliczki dywidendy został ustalony na 7 grudnia 2020 r., natomiast dzień wypłaty zaliczki na 17 grudnia 2020 r., podano także.



"Nasza strategia skupienia się na wyżej marżowych produktach i usługach, rozbudowy portfolio produktowego oraz elastycznego podejścia do oczekiwań klientów przynosi rezultaty. Jak obiecaliśmy rynkowi, Asbis będzie kontynuował swoją strategię dostarczania najlepszej wartości swoim akcjonariuszom poprzez ciężką pracę i przekształcanie swoich mocnych stron w realną wartość. Pomimo pandemii potrzeby informatyczne konsumentów i korporacji pozostają na wysokim poziomie, a my wykorzystujemy naszą zdolność do realizowania zamówień odpowiednich produktów w określonym czasie. Po zamknięciu całego 2020 roku zdecydujemy o ostatecznej wysokości dywidendy za ten rok" - dodał Kostevitch.



W październiku br. Asbis podwyższył prognozę zysku netto na 2020 rok do 23-25 mln USD, w porównaniu do 18-20 mln USD prognozowanych w sierpniu br., co oznacza, że zysk może być wyższy o 25% od pierwotnie zakładanego. Przychody ze sprzedaży pozostały na poziomie pierwotnej prognozy, tj. 2-2,2 mld USD.



Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.



(ISBnews)