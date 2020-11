"Wprowadzenie usługi click&collect to nasza odpowiedź na potrzeby konsumentów w związku z epidemią koronawirusa, ale także naszych klientów - franczyzobiorców prowadzących placówki pod szyldem Delikatesy Centrum. Rozwiązanie to pozwala na szybkie i bezpieczne zakupy, zmniejsza również czas przebywania w sklepie, a naszym klientom zapewnia kolejne rozwiązanie, które może podnosić ich konkurencyjność na rynku. Aktualnie jesteśmy na etapie intensywnych prac związanych z wdrażaniem kolejnych funkcjonalności i udoskonalaniem systemu. Planujemy wdrożyć usługę we wszystkich placówkach sieci i rozbudować naszą ofertę online do 7 tysięcy produktów do końca tego roku. Jednak już teraz jesteśmy największą siecią w handlu spożywczym z opcją click&collect. Dzięki temu mieszkańcy wsi i małych miejscowości w całej Polsce mogą skorzystać z usługi dostępnej do tej pory głównie dla mieszkańców dużych miast" - powiedział dyrektor generalny Delikatesów Centrum w Grupie Eurocash Noel Collett, cytowany w komunikacie.



Wartość jednorazowych zakupów dokonanych w systemie click&collect może wynosić od 50 zł do 300 zł, zakupy kompletowane są w ciągu maksymalnie 5 godzin, a klient ma 24 h na ich odebranie, podano także.



W ramach sieci Delikatesy Centrum działa obecnie 1 565 placówek.



Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.



(ISBnews)