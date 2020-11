"Rośniemy w siłę. Kolejni producenci komponentów oraz dostawcy usług oświetleniowych dołączają do naszego ekosystemu. To oznacza więcej projektów i więcej obiektów z naszą technologią na całym świecie. Więcej obiektów to znów więcej danych i możliwość ich monetyzacji" - powiedział prezes Rafał Han, cytowany w komunikacie.



Szwajcarska firma LEDCity specjalizuje się w systemach zmniejszających zużycie energii, współpracuje w tym zakresie ze szwajcarskim oddziałem ministerstwa ds. energii. Firma Light Efficient Design produkuje zarówno komponenty, jak i oprawy oświetleniowe, posiada 10 centrów dystrybucyjnych na całym świecie. Norweska firma Lunav specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu IoT w krajach skandynawskich. Firma Meanwell posiada ponad 2 800 pracowników, głównie na Tajwanie, w Chinach, w Kaliforni i Holandii i specjalizuje się w produkcji zasilaczy, wymieniono w informacji.



Firmy przeszły już testy technologiczne i zaczynają produkcję komponentów. Pierwsze projekty z ich wykorzystaniem planowane są jeszcze w tym roku, zaznaczono także.



Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.



