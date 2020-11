Zysk operacyjny wyniósł 16,47 mln USD wobec 9,31 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 17,68 mln USD wobec 10,45 mln USD rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 619,68 mln USD w III kw. 2020 r. wobec 462,67 mln USD rok wcześniej.



"W okresie trzech miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. osiągnęliśmy najlepsze wyniki kwartalne w historii naszej grupy. Spółka osiągnęła wysokie marże zysku brutto, a koszty pozostały pod kontrolą. W rezultacie zysk netto po opodatkowaniu w III kwartale 2020 roku był znacznie wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. W ujęciu rok do roku znacząco poprawiliśmy przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Wzrost sprzedaży netto kwartał do kwartału był odzwierciedleniem wzrostu we wszystkich segmentach geograficznych spółki oraz we wszystkich głównych liniach produktowych. Największy wzrost wśród linii produktowych zanotowały smartfony oraz akcesoria i multimedia, które wzrosły odpowiednio o 93% i 38% w porównaniu do III kwartału 2019 roku" - czytamy w raporcie.



Jeśli chodzi o marki własne, produkty Prestigio i Canyon sprzedawały się dobrze. W kolejnych kwartałach spodziewamy się wzrostu przychodów Perenio. Tym samym udział przychodów z marek własnych wzrósł do 7-8% z około 5% notowanych ostatnio, podano również.



"Kraje o największym wzroście sprzedaży w III kwartale 2020 roku to:



- Kazachstan - wzrost o 54,1%



- Zjednoczone Emiraty Arabskie - wzrost o 48,6%



- Białoruś - wzrost o 47,7%" - czytamy dalej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 15,15 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,23 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 500,63 mln USD w porównaniu z 1 250,92 mln USD rok wcześniej.



"Główne wydarzenia w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2020 (w tys. USD):



- Przychody w I-III kw. 2020 wzrosły o 20% do 1 500 627 USD z 1 250 915 USD w analogicznym okresie 2019.



- Zysk brutto w I-III kw. 2020 wzrósł o 20,4% do 83 475 USD z 69 358 USD w analogicznym okresie 2019.



- Koszty sprzedaży w I-III kw. 2020 wzrosły o 4,4% do 31 950 USD z 30 609 USD w analogicznym okresie 2019.



- Koszty ogólnego zarządu w I-III kw. 2020 wzrosły o 18,8% do 23 243 USD z 19 568 USD w analogicznym okresie 2019.



- EBITDA w I-III kw. 2020 wyniosła 31 532 USD w porównaniu do 22 244 USD w analogicznym okresie 2019, silny wzrost o 41,8%.



- W rezultacie mocnego wzrostu przychodów, zysku brutto ze sprzedaży i kosztów pod kontrolą, w I-III kw. 2020 zysk netto grupy wzrósł znacząco o 109,6% do 15 112 USD, w porównaniu do 7 210 USD w analogicznym okresie 2019. Wynik ten uważamy za znakomity dla grupy, jest on zgodny ze zaktualizowaną prognozą finansową na 2020 r." - podsumowano.



Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.



