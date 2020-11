"Na koniec III kwartału 2020 roku Grupa Erbud zgromadziła stabilny i rentowny portfel zleceń wart 2,44 mld zł. Na obecny rok przypadają zlecenia o wartości 669 mln zł, na kolejne lata (2021-2023) przypada 1,77 mld zł. Udział zamówień publicznych w portfelu zleceń wyniósł 36%" - czytamy w komentarzu do wyników za III kw.



"Pomimo obostrzeń związanych z pandemią osiągamy świetne wyniki finansowe i spodziewamy się, że nasze przychody na koniec 2020 roku po raz kolejny przekroczą 2 mld zł. Cieszy nas zwłaszcza portfel zamówień na wysokim poziomie ponad 2,4 mld zł. Tylko w tym roku podpisaliśmy kontrakty o wartości blisko 2 mld zł [1,95 mld zł]. To pokazuje że Grupa Erbud nawet w trudnych czasach zdobywa dobre i rentowne kontrakty" - dodał prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w materiale.



W okresie I-III kw. 2020 Erbud miał 1 606,9 mln zł skonsolidowanych przychodów.



Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.



