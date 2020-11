"Jestem optymistą. Jeżeli chodzi o ten rok - o bieżący rok - uważam, że nasze przychody będą większe, niż w roku poprzednim. Także rentowność powinna ulec poprawie. W przyszłym roku - raczej stabilizacja na poziomie przychodów" - powiedział Blocher w rozmowie z ISBnews.TV.



Jego zdaniem, poprawa wyników za 2020 rok wynika z dobrej rentowności segmentu deweloperskiego, usług i rynku niemieckiego oraz poprawy rentowności części budowlanej na poziomie 3,5%, podczas gdy większość generalnych wykonawców pracuje na bardzo niskich marżach. Średnia rentowność całego rynku generalnych wykonawców to ok 1-2%.



Blocher wyjaśnił, że generalni wykonawcy, którzy mają długoterminowe kontrakty, 3-4-letnie, z reguły tylko częściowo waloryzowane, mogą poprawiać swoją marże tylko w sytuacji, gdy koszty materiałów i usług zaczynają lekko spadać i z takim chwilowym trendem mamy teraz do czynienia.



"Mówimy tutaj o 1 czy o 2 punktach procentowych. Podwykonawcy mają kontrakty o krótszym terminie realizacji do 1 roku i nie są, tak jak generalni wykonawcy, narażeni na wzrosty kosztów. To będzie w miarę udany, rok. Martwmy się o to, co będzie w przyszłości, jeżeli chodzi o inwestycje" - powiedział.



Podkreślił, że spółka jest dobrze przygotowana operacyjnie i płynnościowo na kolejne kwartały.



"Zgromadziliśmy ponad 2,1 mld zł gotówki na koniec III kwartału, co jest jednym z lepszych naszych, historycznych osiągnięć. Fundamenty spółki są dobre" - dodał.



Prezes Budimeksu zaapelował do rządzących, ale także do samorządów oraz do sektora prywatnego o realizację zaplanowanych inwestycji pomimo pandemii COVID-19. Jak do tej pory, przetargi ogłaszane przez GDDKiA oraz PLK nie mają opoźnień w ich ogłaszaniu.



"Przestój roczny czy 2-letni w procesie ogłaszania nowych przetargów, spowoduje gigantyczne problemy w naszej branży. Takie doświadczenia mamy mniej więcej co 5 lat i nie wyciągaliśmy do tej pory z tego wniosków. Liczę na to, że tym razem chociaż trochę wniosków wyciągniemy. I zapewnimy ciągłość pracy na lata 2022-2023" - dodał.



W I-III kw. 2020 r. Budimex miał 257,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 137,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 169,35 mln zł w porównaniu z 5 382,56 mln zł rok wcześniej.



Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.



Katarzyna Walterska



(ISBnews/ ISBnews.TV)