"Mamy nadzieję, że domkniemy proces upublicznienia spółki jeszcze w tym roku. Obecnie finalizujemy prace nad dokumentem informacyjnym . Proces dematerializacji akcji jest także na finiszu. Nie planujemy żadnych nowych emisji przed wejściem na NewConnect" - powiedział ISBtech Kurkowski.



"Mamy środki zapewniające płynność i niebawem rozpoczynamy sprzedaż kolejnego tytułu - 'Don't Be Afraid'. Niedawno umieściliśmy na Steam darmowe demo tej gry. Liczba dotychczasowych pobrań pokazuje, że możemy spodziewać się wysokiej sprzedaży pełnego tytułu, a to daje solidne fundamenty pod upublicznienie spółki. Oczywiście, liczymy także na duże zainteresowanie graczy naszą wczorajszą premierą 'The Last Show of Mr. Chardish'" - dodał prezes.



Spółka udostępniła wczoraj graczom tytuł "The Last Show of Mr. Chardish" - grę przygodową opracowywaną pierwotnie pod tytułem "Ars Fabulae". Produkcję można pobrać na platformie Steam. Gra zmierza również na konsole Play Station, Nintendo oraz Xbox. "The Last Show of Mr. Chardish" jest tytułem stworzonym przez studio Punk Notion, wydanym przez Hydra Games.



"'The Last Show of Mr. Chardish' prezentowaliśmy w tym roku m.in. podczas Digital Dragons Indie Celebration, Summer Game Festival czy PAX West. Każdorazowo gra spotykała się z bardzo pozytywnym odbiorem graczy. Opinie te zdawały się potwierdzać reakcje graczy po udostępnieniu jej prologu na Steamie, na początku jesieni. Dlatego też mamy nadzieję, że główny tytuł będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. Komercyjny sukces produkcji jest bowiem katalizatorem ostatniego etapu upublicznienia naszej spółki" - podsumował Kurkowski.



Hydra Games to firma z branży gier komputerowych należąca do grupy RLTY.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews/ISBtech)