W związku z rosnącym popytem, spółka zoptymalizowała dział operacyjno-logistyczny odpowiedzialny za obsługę sprzedaży e-commerce, podano również.



"Wprowadzony marcowy lockdown oraz ograniczenia dla handlu stacjonarnego pokazały jak bardzo istotny jest rozwój kanału sprzedaży internetowej, a ogólnodostępne statystyki jasno wskazują na to, że coraz więcej konsumentów przekonuje się do e-commerce. W październiku, jak i na początku listopada zderzyliśmy się z dużym wzrostem sprzedaży internetowej produktów Onlybio.life, wobec czego stale wdrażamy działania optymalizujące poszczególne procesy, prognozując dalszy rozwój tego segmentu" - powiedział wiceprezes Boruty-Zachem Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.



W ramach działań modernizacyjnych, spółka wdrożyła efekty zrealizowanego w II kwartale 2020 r. projektu badawczo-rozwojowego pt. "Innowacyjna usługa badania zachowań konsumenckich w internecie w oparciu o własne algorytmy oraz analizy behawioralne". Jego wynikiem było opracowanie systemu do zbierania statystyk, działań i reakcji konsumentów z rożnych platform na przedstawione treści, a następnie udostępnieniu narzędzi do analiz wyników w celu optymalizacji treści oraz użytych kanałów, podkreślono.



"Implementacja algorytmów badających zachowania konsumenckie daje nam możliwość, by lepiej zrozumieć, na co potencjalni kupujący zwracają uwagę przy wyborze produktu. Natomiast analiza dużych zbiorów danych pozwala lepiej pozycjonować nasze produkty oraz usprawnić efektywność całego procesu sprzedaży. Są to niezbędne działania umożliwiające zachowanie ciągłości pracy, szczególnie w przypadku dynamicznie zwiększającej się skali sprzedaży" - dodał Pawlikowski.



Grupa Boruta-Zachem zamierza zostać do 2023 r. największym producentem eko kosmetyków i eko środków czystości w Polsce, podsumowano.



Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.



(ISBnews)