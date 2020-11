"Wierzymy, że nadszedł czas, aby odświeżyć nasz portfel na Węgrzech poprzez sprzedaż dojrzałych aktywów i w ten sposób zrobić miejsce dla nowych, ciekawych zakupów oraz inwestycji. Sprzedaż budynku Spiral jest zgodna z tą strategią i zapewni środki pieniężne przeznaczone na finansowanie nowych nabytków, jak również na realizację kolejnych projektów deweloperskich, tj. budynków biurowych Pillar i Center Point 3" - powiedział prezes Yovav Carmi, cytowany w komunikacie.



Spiral oferuje łącznie 30 541 m2 powierzchni biurowej do wynajęcia i jest zlokalizowany obok Váci út Corridor, jednego z najpopularniejszych zagłębi biurowych w Budapeszcie. Budynek został ukończony w 2008 roku i oferuje sześć pięter przestrzeni biurowej i czteropoziomowy parking podziemny. Głównym najemcą jest Hungarian National Asset Management Inc. (węgierska organizacja zarządzająca aktywami kraju), a w pozostałą część 1 896 m2 zajmuje restauracja i siłownia, podano także.



Portfel węgierskich nieruchomości GTC składa się obecnie z 4 budynków biurowych zlokalizowanych w Budapeszcie. Są to Center Point 1 i 2 o powierzchni najmu 40 900 m2, Duna Tower oferujący 31 300 m2 powierzchni biurowej, GTC Metro z 16 200 m2 oraz będący w budowie Pillar (już w pełni wynajęty), przypomina GTC.



Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.



(ISBnews)