"Już w trzecim kwartale zaczęła doskierwać nam coraz bardziej pandemia, zderzyliśmy się z dużo intensywniejszą drugą falą - silniejszą niż wiele osób się tego spodziewało. Jesteśmy uczestnikami wprowadzania coraz to nowych ograniczeń, które spowalniają rozwój gospodarczy. W związku z tym,niewątpliwie wpływ tej drugiej fali na gospodarkę będzie. Jaki - jeszcze się przekonamy. Niewątpliwie wpłynie to na naszych klientów, na wyniki sektora finansowego. Nie chciałbym tworzyć wrażenia, że skoro III kw. był, jaki był, to i IV kw. i kolejny będą fenomenalnymi kwartałami, jeśli chodzi zarówno o cały sektor bankowy, jak i nasz bank w szczególności" - powiedział Gdański podczas wideokonferencji.



BNP Paribas Bank Polska odnotował 231,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 114,76 mln zł zysku rok wcześniej.



"To jest rekordowy poziom zysku, jaki nasz bank osiągnął w swojej historii. Będzie to trudny wynik do powtórzenia w kolejnych kwartałach. Wiemy, że grożą nam kolejne obostrzenia" - podkreślił prezes.



BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.



(ISBnews)