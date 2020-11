Ultimate Games został wydawcą "Car Mechanic Simulator Racing 2018" ("CMS18") na Nintendo Switch - jednego z najpopularniejszych tytułów spółki PlayWay. Dostosowaniem gry do wymagań japońskiej konsoli zajmie się spółka zależna Ultimate Games - Console Way. Wersja na Nintendo ma być dostępna w 2021 roku, podała spółka. Od momentu premiery w 2017 roku "CMS18" został pobrany już ponad 22 mln razy.





"Choć tytuł zadebiutował prawie trzy lata temu, symulator mechanika samochodowego niezmiennie przyciąga nowych odbiorców. Z informacji przekazanych przez twórców marki wynika, że po pierwszy półroczu br. liczba graczy oczekujących na zakup tego tytułu, wynosiła ponad 330 tys. użytkowników" - powiedział prezes Ultimate Games Mateusz Zawadzki, cytowany w komunikacie.



"CMS18" to trzecia część serii poświęconej zabawie w mechanika warsztatu samochodowego. Zadaniem gracza jest diagnostyka oraz naprawa aut, poczynając od karoserii, kończąc na wymianie panewek czy świec zapłonowych. Zaawansowany symulator z dokładnością i realizmem oddaje złożoność różnych układów w aucie. Na graczy czeka ponad 40 aut do naprawy oraz mnóstwo narzędzi do wykorzystania, aby sprostać oczekiwaniom klientów, podano w materiale.



Spółka zapowiedziała, że w przyszłym roku będzie stosowała większą selekcję wśród gier, aby w większym stopniu skupić się na większych tytułach, które są w stanie wygenerować znacząco wyższe przychody. Na 2021 rok Ultimate Games zakłada premierę od 5 do 10 takich tytułów na wszystkie konsole. Celem spółki na najbliższe 2, 3 lata jest znalezienie się w czołówce firm, wydających gry na konsoli Microsoftu i Sony, przypomniano także.



Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.



(ISBnews)