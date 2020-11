"Łączna moc zainstalowana wszystkich tego typu źródeł przyłączanych do zarządzanej przez Energę Operator sieci wynosi już blisko 475 MW. W III kwartale przybyło jej ponad 130 MW, zaś w ciągu 9 miesięcy 2020 r. w sumie przeszło 275 MW" - czytamy także w komunikacie.



Niemal 100% z przyłączonych do sieci Energi Operatora mikroinstalacji stanowi fotowoltaika. W sieci spółki pracuje ponad 66 tysięcy takich źródeł o łącznej mocy około 472 MW, dodano.



W sieci EOP, poza fotowoltaiką, energię elektryczną wytwarzają jednak również inne źródła OZE. To m.in. 81 elektrowni wodnych, 28 źródeł opartych o siłę wiatru, ponad 10 biogazowni, a także gospodarstwa korzystające z więcej niż jednego rodzaju źródła energii, wymieniono w materiale.



"W związku z pandemią, przyłączenia mikroinstalacji oraz montaż liczników dwukierunkowych odbywa się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Elektromonterzy wyposażeni są w rękawiczki i maski ochronne. Klienci proszeni są o stosowanie środków ochrony osobistej oraz zachowanie bezpiecznej odległości podczas wykonywania przez monterów prac" - podkreślono.



Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen



(ISBnews)