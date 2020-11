"Podtrzymujemy politykę wypłacania dywidendy na poziomie co najmniej 30% zysku netto. Pamiętajmy przy tym, że rok obrotowy 2019/2020 jest szczególny, bo trwa sześć kwartałów i kończy się 31 grudnia 2020 roku" - powiedział Stasik podczas wideokonferencji.



Wcześniej spółka wypłaciła akcjonariuszom 3,97 mln zł (0,28 zł na akcję) zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok 2019/2020.



"Chcemy, żeby każda kolejna dywidenda była wyższa od poprzedniej i jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten plan realizować" - dodał prezes Jakub Dwernicki.



Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.



(ISBnews)