"Jeżeli chodzi o IV kw., to my nie chcielibyśmy wdawać się w szczegółowe prognozy, bo jesteśmy cały czas w sytuacji ogromnej niepewności. Cały czas obserwujemy takie zjawisko, że klienci bardzo często w ostatniej chwili podejmują swoje decyzje o wydatkach reklamowych, o kampaniach reklamowych pod wpływem sytuacji w kraju, biorąc pod uwagę wprowadzane obostrzenia i zachowania ich klientów. Dlatego bardzo trudno byłoby nam szacować zarówno IV kw., jak i 2021 r." - powiedział Hojka podczas wideokonferencji.



"Oczekujemy, że IV kw. tego roku na całym rynku reklamowym będzie raczej zbliżony swoją dynamiką do III kw. Na pewno dużo lepszy niż II kw. Nie spodziewamy się w związku z drugą falą pandemii takich spadków na rynku reklamowym, jakie miały miejsce w II kw." - dodał prezes.



Dodał, że zachowania poszczególnych segmentów reklamowych będą bardzo mocno uzależnione od sytuacji związanej z pandemią.



"Na przykład wiemy od tygodnia, że przychody z reklamy kinowej spadną do zera. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo to administracyjne zamknięcie kin będzie się utrzymywać. Jeżeli chodzi o nasze szacunki reklamy w całym 2020 r,. to podtrzymujemy nasza dotychczasowa prognozę, że ona powinna zamknąć się spadkiem w przedziale od 8% do 12%" - powiedział Hojka.



Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.



