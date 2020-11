"Spółka zawarła z Trigon Dom Maklerski S.A.umowę pośrednictwa w zbyciu akcji spółki, w trybie budowania przyspieszonej księgi popytu, na podstawie której Trigon działając w imieniu oraz na rzecz spółki rozpocznie proces przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje spółki, którego celem jest sprzedaż przez spółkę łącznie do 17 099 akcji własnych spółki, które stanowią 0,97% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniają do 0,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.



Oferty nabycia akcji sprzedawanych zostaną skierowane do inwestorów, wybranych przez trigon do uczestnictwa w procedurze ABB, w sposób nie wymagających sporządzenia oraz zatwierdzenia prospektu spółki, podano także.



LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.



(ISBnews)