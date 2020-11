"Planujemy dołączyć do sieci Avia ok. 30 stacji w 2021 roku, tak aby sieć liczyła 100 stacji na koniec 2021 roku" - poinformowali przedstawiciele zarządu spółki podczas czatu inwestorskiego na platformie Strefa Inwestorów.



Obecnie sieć Avia liczy 56 placówek w Polsce oraz 10 na Ukrainie, ale spółka zapowiada kolejne otwarcia jeszcze na 2020 rok.



"Będziemy rozwijać model dzierżawy stacji, co dobrze uzupełnia stacje własne i franczyzowe" - zapowiedział prezes Unimotu Adam Sikorski.



Odnosząc się do pytania o spowolnienie dynamiki rozwoju sieci Avia (początkowo Unimot planował osiągnięcie 100 stacji już na koniec 2020 roku), przedstawiciele zarządu spółki podkreślili, że chcą inwestować tylko w dobre lokalizacje.



"Poszukiwaliśmy cały czas prawidłowego modelu biznesowego. Obecnie jesteśmy gotowi do przyspieszenia rozwoju sieci" - zapewnili.



"Oczekujemy, że próg rentowności zostanie przekroczony przy 70 stacjach. Warto zwrócić jednak uwagę, że marża hurtowa realizowana na sprzedaży paliw do sieci Avia pozostawiana jest w segmencie hurtu - obserwuje nas konkurencja i nie chcemy za dużo pokazywać w zakresie naszej marżowości poszczególnych segmentów. Gdyby połączyć te dwie marże, już dzisiaj sieć jest rentowna, dlatego jesteśmy zdeterminowani ją rozwijać" - podsumowali.



Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.



(ISBnews)