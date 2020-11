"Przed nami ogromne inwestycje, ale rozumiemy akcjonariuszy. Mamy nadzieję na szybki powrót do wypłaty dywidendy" - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji.



Podkreślił, że ostateczna rekomendacja zarządu będzie zależała od kondycji finansowej spółki.



Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)