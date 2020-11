Zysk operacyjny wyniósł 107,26 mln zł wobec 91,04 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 671,09 mln zł w I-III kw. 2020 r. wobec 418,73 mln zł rok wcześniej.



"Wybuch pandemii koronawirusa COVID-19 w pierwszym kwartale 2020 roku był nadal najistotniejszym czynnikiem wpływającym na bieżącą działalność grupy także w trzecim kwartale 2020 roku [...] Pomimo wybuchu pandemii COVID-19 kontraktacja nowych umów jest satysfakcjonująca, jak na panujące warunki gospodarcze i administracyjne. W pierwszym półroczu 2020 roku podpisano 1 277 umów deweloperskich i przedwstępnych. W trzecim kwartale br. kontraktacja wzrosła ponownie do poziomów sprzed wybuchu pandemii. Do końca września 2020 r. spółka podpisała aż 2 077 umów, a w rekordowym październiku br. 314. Łącznie więc do października zakontraktowano 2 391 mieszkań i lokali usługowych" - czytamy w raporcie.



Do końca III kw. spółka wydała 1 783 mieszkań i lokali.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 69,59 mln zł wobec 73,13 mln zł zysku rok wcześniej.



Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Sprzedała ok. 3,2 tys. mieszkań w 2019 r. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.



(ISBnews)