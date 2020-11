"W tym roku miał być rekordowy capex, nawet przewidywaliśmy, że to będzie więcej niż 100 mln zł. Natomiast mamy końcówkę roku i dziś możemy powiedzieć, że capex wyniesie w 2020 r. ok. 82 mln zł i to podwyższenie jest głównie związane z pierwszymi wydatkami poniesionymi na relokację Powogazu" - powiedział Klepacki podczas konferencji prasowej.



"W przyszłym roku capex musi być dopasowany do przychodów i cashflow. Oczywiście, dużą część inwestycji będziemy realizowali dzięki kredytom długoterminowym i zakładamy, że on będzie wynosił powyżej 100 mln zł" - dodał.



Prezes przypomniał, że spółka chce rosnąć o 10% r/r w ujęciu przychodów i zysku netto, w związku z czym takie inwestycje są nieodzowne.



W okresie I-III kw. 2020 r. grupa poniosła 41,8 mln zł nakładów inwestycyjnych, tj. o 4,2 mln zł więcej r/r. W całym 2019 r. capex wyniósł ok. 62 mln zł.



Na początku listopada br. Apator Powogaz - spółka zależna Apatora - zawarł przedwstępną umowę, w ramach której ma dojść nabycia 2,4 ha gruntów oraz budowy nowej siedziby do końca lutego 2022 r. Łączna wartość umowy to 48,9 mln zł netto.



Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)