"Chcemy być organizatorem rynku biometanu w Polsce. Sądzę, że w I kw. 2021 r. zaprezentujemy kompletną koncepcję i ofertę dla potencjalnych franczyzobiorców, zarówno jeśli chodzi o samorządy lokalne, jak i indywidualnych biznesmenów, z punktu widzenia funkcjonowania systemu franczyzowego wytwarzania biometanu w ramach grupy PGNiG. Te prace są u nas na ukończeniu, w grudniu zatwierdzamy tzw. 'podręcznik dla biometanowców'" - powiedział Wróbel podczas konferencji prasowej.



Przypomniał, że cały program szacowany jest, włącznie z przebudową sieci, w ciągu 10 lat na ok. 70 mld zł.



"Pierwsze biogazownie w modelu franczyzowym powinny zostać uruchomione w Polsce, jeżeli chodzi o model PGNiG, na przestrzeni najbliższych 2-3 lat, bo tyle trwają kwestie związane z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę i samą realizacją inwestycji" - dodał wiceprezes.



Podkreślił jednak, że kluczową sprawą decydującą o szybkości realizacji programu biometanowego są postępy w zakresie regulacji, przygotowywanych w Ministerstwie Klimatu.



"Jak szybko tam będą postępować prace - od tego będzie zależeć rozwój programu" - zakończył Wróbel.



W lipcu spółka podała, że celem jest, aby w perspektywie 10 lat produkcja biometanu w Polsce osiągnęła ok. 4 mld m3. Według wstępnych szacunków, będzie to wymagało ok. 70 mld zł i powstania nawet 1 500-2 000 biometanowni w całym kraju.



