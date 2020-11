"Aktualne wolumeny sprzedaży wracają na normalne poziomy. W IV kwartale dostępne moce produkcyjne mamy w pełni obłożone zamówieniami, równie dobrze wygląda I kwartał 2021, w którym również planujemy sukcesywnie zwiększać wolumeny. Chcemy osiągnąć sprzedaż ponad 200 tys. ton w 2021 roku" - powiedziała Drzyżdżyk podczas wideokonferencji.



Jej zdaniem, zamówienia na I kwartał dają pozytywny fundament do realizacji tego zamierzenia.



W 2019 roku Grupa Alumetal osiągnęła 193,1 tys. ton sprzedaży, a w najlepszym pod tym względem do tej pory roku 2018 poziom sprzedaży wynosił 197,7 tys. ton.



"W ciągu 2-3 lat naszym celem jest pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych, co by oznaczało około 10% udziału w rynku europejskim stopów odlewniczych" - dodał przewodniczący rady nadzorczej spółki Grzegorz Stulgis.



Po zakończeniu modernizacji zakładu w Kętach, który pełną zdolność produkcyjną ma osiągnąć w I kwartale 2021 roku, łączne moce produkcyjne Grupy Alumetal wzrosną do 270 tys. ton rocznie.



Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)