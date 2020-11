"Oczywiście, wszystko zależy również od warunków makro. W kontekście wyników KGHM za III kwartał pomógł nam wzrost cen srebra i miedzi oraz utrzymujący się stały popyt na te surowce na świecie" - powiedział Chludziński w rozmowie z ISBnews.TV.



"Mamy też symptomy rosnącego popytu w Chinach. Widzimy w ostatnich miesiącach wzrost importu miedzi o kilkadziesiąt procent. […]. Widzimy też plany ożywcze, w różnych miejscach, które są dla nas rynkami popytowymi, np. duży program pobudzania automotive w Niemczech, gdzie rząd przeznaczy 5 mld euro. Poza tym bardzo duży projekt tzw. zielonej rewolucji w Wielkiej Brytanii, który ogłosił Boris Johnson. Planowane jest potrojenie mocy wiatrowych a wiatr i turbiny wiatrowe, to dla nas również rynek sprzedaży miedzi. Bardzo się z tego cieszymy" - dodał.



Zdaniem prezesa KGHM, optymizm na rynku wzbudzają informacje dotyczące szczepionki na COVID-19.



"Informacje, że lada chwila - jeszcze w tym roku - będzie szczepionka, pozytywnie wpływają na rynki i na gospodarkę. Po prostu uspokajają nastroje i dają nadzieje na rok przyszły" - podkreślił.



Według niego, najważniejsze wyzwania stojące przed spółką w 2021 roku związane są z presją kosztową.



"Rosną ceny energii, musimy się szybciej konwertować się na kwestie związane z zieloną energią. Jest to dla nas wyzwaniem. Poza tym [mamy] projekty optymalizacyjne na poziomie zakupowym, usług. Tutaj spadki kosztów są już powodowane naszymi optymalizacjami systemowymi, jeśli chodzi o zakupy czy politykę właśnie logistyczną, magazynową. I mamy następne inicjatywy, które chcemy kontynuować, po to, żeby nie tylko dane makro miały na nas wpływ, czyli np. cena, ale również elastyczność nasza w rynku wewnętrznym" - podsumował prezes.



KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.



