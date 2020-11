"Obecny portfel Grupy wynosi ok. 2 mld zł. Cały czas bardzo aktywnie uczestniczymy w większości postępowań ogłaszanych na rynku modernizacji i rewitalizacji infrastruktury kolejowej i dworców, ale również tramwajowym i obiektów inżynieryjnych. W najbliższym czasie chcemy uzupełnić nasz portfel zamówień do poziomu 2,5-3 mld zł netto. Mamy nadzieję, że zgodnie z deklaracjami zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A., do ogłoszenia w przyszłym roku są już przygotowane projekty, z perspektywy 2021-2027, o wartości kilkunastu miliardów zł, a wiele innych jest już przygotowywanych. Dla spółki, ale też dla całego rynku wykonawców, niezwykle ważne jest płynne przejście do realizacji zadań z nowej perspektywy. Jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji takiego portfela zamówień - posiadamy bardzo dobrze przygotowaną kadrę inżynieryjno techniczną oraz obszary wsparcia organizacyjno-prawnego, zaplecze maszynowe i potencjał finansowy, co czyni grupę kapitałową Torpol jednym z czołowych wykonawców na polskim rynku" - powiedział Grabowski, cytowany w komunikacie.



Spółka poinformowała też, że spółka zależna Torpol Oil&Gas ma w portfelu ok. 70 mln zł.



"Postępy w zakresie zwiększenia wielkości sprzedaży oraz wzrostu jej efektywności ekonomicznej i rozpoznawalności rynkowej, w ostatnich dwóch latach, są progresywne i mają prognozy wzrostowe również na następne lata. Podstawą jej działalności są posiadane kompetencje w zakresie projektowania i realizacji technologicznych, wysoce innowacyjnych systemów i urządzeń dla obszarów przetwórstwa oraz wydobycia ropy i gazu jak również przemysłu chemicznego. Spółka obecnie posiada portfel o wartości ok. 70 mln zł i realizuje projekty dla największych zamawiających na tych rynkach w Polsce" - dodał Grabowski.



Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)