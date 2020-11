"Jako spółka będziemy szczęśliwi, by móc się podzielić zyskiem z akcjonariuszami, ale do końca roku mamy jeszcze trochę tygodni i zobaczymy, jakie będą nasze wyniki finansowe jednostkowe. Wtedy również podejmiemy decyzję jako zarząd dotyczącą ostatecznej rekomendacji" - powiedział Pertkiewicz podczas wideokonferencji.



Zdaniem prezesa Marcina Olejarza, pomimo nieco wyższych kosztów związanych z reklamą, grudzień może być dla spółki optymistyczny.



Według niego, inwestycja spółki w gry typu hyper-casual była bardzo korzystna. "Załapaliśmy się na światowy boom gier hyper-casual. Myślę, że miło zaskoczymy rynek i inwestorów w przyszłym roku. Mamy dużą ilość gotówki, aby osiągnąć jeszcze większy wzrost" - dodał Olejarz.



W ujęciu jednostkowym zysk netto BoomBit w I-III kw. 2020 r. wyniósł 5,03 mln zł wobec 1,57 mln zł straty rok wcześniej.



BoomBit S.A. to producent i wydawca gier mobilnych oraz jedna z największych polskich spółek z branży. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play (F2P) na platformy iOS, Android oraz Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.



(ISBnews)