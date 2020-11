"Jesteśmy w świetnym momencie, aby wykonać kolejny krok w rozwoju 11bit studios. Mamy doskonały zespół, robimy unikalne i wartościowe gry, a nasza kondycja finansowa jest bardzo dobra. Rozumiemy siebie, naszą strategię oraz meaningful games. Jesteśmy także dużym, znanym na całym świecie wydawcą z wieloma hitami w historii i masą fanów czekających na kolejne gry" - powiedział Marszał, cytowany w komunikacie.



Dodał, że wyzwanie, przed którym stoi spółka, czyli tworzenie coraz większych i ambitniejszych projektów growych, zespołami liczącymi ponad 100 osób, wymaga zmian.



"Musimy postawić na dynamiczną organizację, wspierającą pracę dużych zespołów. Chcemy budować coraz większe projekty 'Alternative AAA' i jednocześnie lepiej rozumieć swoje przewagi i budować je na przyszłość" - dodał Marszał.



W jego ocenie, zmiana zakresu obowiązków w ramach zarządu usprawni jego funkcjonowanie.



"11 lat wspólnej pracy z Grzegorzem w 11bit studios zaowocowało stworzeniem spółki o bardzo zdrowych fundamentach biznesowych i finansowych. Ta drużyna przegrupowuje szyki i razem idzie z impetem do przodu stawiając na wzrost" - podkreślił prezes.



"Przemek to wizjoner. Ma dużą wiedzę o branży, intuicję i nie boi się myśleć o kierunkach rozwoju branży growej oraz przyszłości 11bit studios. Wzmocni nasz potencjał zajmując się strategicznym długoterminowym planowaniem oraz sferą innowacji, podczas gdy ja skupię się na tym, co znam najlepiej, czyli na tematach operacyjno-finansowych, administracyjnych i marketingowych. Klarowny, odpowiedni do naszych indywidualnych zdolności podział obowiązków to jest zmiana, której potrzebujemy, i którą postrzegam bardzo pozytywnie" - powiedział Miechowski, cytowany w komunikacie.



Nowy prezes 11bit studios zapowiada, że spółka będzie nadal koncentrować się na produkcji i wydawaniu gier opartych na wyraźnych ideach (meaningful entertainment).



"Czujemy się bardzo dobrze w tym segmencie rynku. Można wręcz powiedzieć, że go zbudowaliśmy i chcemy dalej rozwijać. Taki kierunek oznacza dla nas także strategiczny wzrost inwestycji w nowe projekty, w tym zewnętrzne. Planujemy wydawać więcej tytułów, których skala będzie rosła. Nasz długoterminowy cel, żeby być światowym liderem, jeśli chodzi o produkcję gier 'AAA - alternative', pozostaje aktualny. Jestem przekonany, że możemy go osiągnąć" - podsumował Marszał.



Po zmianach, które weszły w życie z dniem 24 listopada, Zarząd 11 bit studios S.A. przedstawia się następująco:



Przemysław Marszał - prezes zarządu



Grzegorz Miechowski - członek zarządu



Michał Drozdowski - członek zarządu



Wspólna kadencja zarządu upływa z dniem zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.



11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r. W 2019 r. miała 71,7 mln zł przychodów.



(ISBnews)