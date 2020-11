"Celem strategicznym pozostaje budowanie wartości grupy w oparciu o technologie oraz usługi związane z digitalizacją sprzedaży. Omnichannel, customer experience oraz nowoczesna logistyka systematycznie zyskują na popularności, co zamierzamy wykorzystać" - powiedzieli członkowie zarządu spółki Robert Krasowski i Tomasz Kwiecień podczas czatu inwestorskiego na platformie Strefa Inwestorów.



W ich ocenie, sytuacja związana z COVID-19 i jej wpływem na działalność grupy nie jest jednoznaczna.



"Jak pokazały wyniki za I-III kwartał 2020 r., część spółek z grupy, szczególnie w obszarze retail, odczuła ograniczenia administracyjne, a także wstrzymanie części aktywności terenowych (np. akcje i eventy marketingowe w terenie - określane przez nas jako field marketing" - poinformowali przedstawiciele zarządu.



Z drugiej strony, spółka jest beneficjentem przyspieszenia cyfryzacji gospodarki i wzrostu znaczenia sprzedaży online.



"Należy jednak zauważyć, że łączy się z tym wiele wyzwań, którym udało się sprostać. Sukcesem jest dostosowanie organizacji pracy znacznych zespołów ludzkich w takich obszarach, jak contact center, zespoły developerskie czy centrum logistyczne do działania w warunkach pandemii COVID-19" - podkreślili.



Zaznaczyli przy tym, że wzrost znaczenia e-commerce jest wyraźnie zauważalny.



"Zdecydowanie widzimy ten trend w kilku spółkach grupy. Największe przyspieszenie odnotowały spółka Voice Contact Center dzięki pozyskaniu klientów e-commerce (ponad 45% wzrostu przychodów r/r) oraz Divante (przychody wzrosły o 30% r/r). W spółce OEX E-Business realizującej operacje logistyczne przychody z obsługi klientów e-commerce wzrosły o 30% i stanowią obecnie 42% łącznych przychodów spółki" - poinformowali przedstawiciele zarządu.



Według nich, jest jeszcze za wcześnie, aby jednoznacznie ocenić wpływ drugiej fali pandemii na działalność grupy.



"To będziemy wiedzieli dopiero w wynikach IV kwartału, chociaż w obecnej sytuacji w znacznie mniejszym stopniu odczuwamy chociażby ograniczenia administracyjne, więc spółki póki co nie zostały istotnie ograniczone w swojej działalności. Problemem może być dostępność personelu z uwagi na wysoki stopień zachorowań. Wyniki III kwartału nie były w znaczącym stopniu obarczone wpływem pandemii" - powiedzieli.



OEX to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży e-commerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).



(ISBnews)