"Mniejsza aktywność zagranicznych inwestorów, spowodowana Świętem Dziękczynienia w USA, jak i zniżki akcji europejskich banków, spowodowały lekką korektę na warszawskim parkiecie. W indeksie krajowych blue chipów szczególnie negatywnie wyróżniały się akcje Allegro. Prawdopodobnie duża przecena akcji Allegro wynika z globalnego trendu przechodzenia inwestorów ze spółek wzrostowych do spółek wartościowych" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Przed sesją Allegro podało, że jej skorygowana EBITDA Allegro w trzecim kwartale 2020 roku wzrosła rdr o 26,7 proc. do 408,5 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 412,8 mln zł.

Zdaniem Sobiesława Kozłowskiego, ostatnie dni miesiąca mogą przynieść dalsze spadki indeksów z GPW.

"Ostatni akord w sezonie publikacji wyników i bardzo mocny listopad na warszawskiej giełdzie przemawiają za scenariuszem realizacji zysków przez inwestorów" - ocenił.

Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 stracił 0,57 proc. do 1.849,57 pkt., WIG zniżkował 0,4 proc. do 53.187,31 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,11 proc. do 3.756,70 pkt., a sWIG80 stracił 0,34 proc. do 14.947,30 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.060 mln zł, z czego 790 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (182 mln zł) oraz Allegro (147 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał ok. 0,1 proc., a giełda w USA nie działała z uwagi na Święto Dziękczynienia.

Na warszawskim parkiecie większość - 8 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-leki (w dół 2,79 proc.) oraz WIG.Games (o 2,11 proc.).

Z kolei najmocniej zyskał sektor mediów - w górę o 2,94 proc., a także branża górnicza, zwyżkująca 2,44 proc.

Poza Allegro, istotnie pod kreską znalazły się także: LPP (w dół o 2,69 proc.) i Pekao (o 1,58 proc.).

Akcje Pekao przerwały serię czterech wzrostowych sesji z rzędu.

1,4 proc. w dół poszły akcje CD Projektu. Zysk netto spółki CD Projekt w trzecim kwartale wyniósł 23,4 mln zł i był o 6,9 proc. niższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali wynik na poziomie 25,1 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem zysk wzrósł o 57 proc.

Z kolei najmocniejszą spółką wśród krajowych blue chipów okazała się Jastrzębska Spółka Węglowa. Producent węgla koksowego zyskał 6,36 proc. i była to jego piąta wzrostowa sesja z rzędu.

Dzięki wzrostowi o 2,23 proc. do 155,7 zł KGHM poprawił swoje tegoroczne maksima. Spółka znajduje się na poziomach z 2013 r.

Po raz czwarty z rzędu podrożały akcje Lotosu - tym razem o 1,12 proc.

W indeksie średnich spółek najmocniej wzrósł BNP Paribas Bank Polska - jego kurs poszedł w górę 7,45 proc., a także Mercator - zwyżkujący blisko 6 proc.

Mocno zyskała też Neuca - o 4,57 proc. Spółka odnotowała w trzecim kwartale 2020 roku 44,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 28 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 33,2 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 29,4-37,9 mln zł.

Niewiele, bo o 0,58 proc., zwyżkowały akcje GPW, kończąc dzień na poziomie 43,05 zł. Analityk Wood&Company, Paweł Wieprzowski, obniżył rekomendację dla GPW do "trzymaj" z "kupuj". Cena docelowa została ustalona na 47,10 zł.

Największych strat w mWIG40 doświadczyły: Biomed Lublin (spadek o 9,35 proc.) oraz Asseco Poland (o 4,42 proc.).

Asseco Poland po czwartkowej sesji zastąpi Play w WIG20.

W sWIG80 najmocniej podrożały: Global Cosmed - o 9,46 proc. i Mirbud - o 3,92 proc.

Z kolei najmocniej w dół z sWIG80 poszedł Medicalgorithmics (o 5,66 proc.).

Istotnie zniżkowały też akcje Rainbow Tours - w dół 5,21 proc., a także Grodno - spadek o 4,66 proc.