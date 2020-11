Zysk operacyjny wyniósł 4,89 mln zł wobec 5,62 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 289,51 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 340,58 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 4,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,65 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 872,92 mln zł w porównaniu z 1 022,44 mln zł rok wcześniej.



"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w trzech kwartałach 2020 r. wyniosły 872 919 tys. zł w porównaniu do 1 022 437 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Oznacza to, że skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży były w okresie trzech kwartałów 2020 r. niższe o 14,6% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Na ten spadek miały wpływ zmiany następujących pozycji przychodów ze sprzedaży:



− produktów z 200 653 tys. zł w okresie I-IX 2019 r. do 196 068 tys. zł w okresie I-IX 2020 r., co stanowi spadek o 2,3%,



− towarów i materiałów z 819 835 tys. zł w okresie I-IX 2019 r. do 675 193 tys. zł w okresie I-IX 2020 r., co stanowi spadek o 17,6%,



− usług z 1 950 tys. zł w okresie I-IX 2019 r. do 1 658 tys. zł w okresie I-IX 2020 r., co stanowi spadek o 15%" - czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 4,05 mln zł wobec 2,93 mln zł straty rok wcześniej.



Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,3 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)