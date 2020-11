"W ciągu ostatniego roku konsekwentnie realizowaliśmy strategię rozwoju spółki. Zgodnie z przyjętym modelem prowadzimy coraz więcej projektów inwestycyjnych, co przekłada się na wzrost skali biznesu i zysków. Wchodzimy w kolejny rok ze stabilnym portfelem projektów przy dobrej perspektywie rynkowej. Pozwala to pozytywnie myśleć o rozwoju firmy i budowaniu wartości dla akcjonariuszy" - powiedział prezes Krzysztof Piontek, cytowany w komunikacie.



Zaplanowane na 22 grudnia walne zgromadzenie podejmie decyzje dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.



Spółka planuje dalszy rozwój na rynku efektywności energetycznej dla przemysłu w kraju i za granicą.



"Otoczenie rynkowe sprzyja rozwojowi naszego biznesu. Obserwujemy rosnące zainteresowanie projektami służącymi ograniczaniu kosztów poprzez optymalizację zużycia energii. Obecnie jesteśmy jedyną firmą na rynku polskim, która realizuje takie projekty w przemyśle kompleksowo, od audytu, poprzez koncepcję projektową, realizację inwestycji jako generalny wykonawca aż po finansowanie w modelu ESCO" - dodał Piontek.



DB Energy działa w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce. Firma realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (energy saving contract - finansowanie długoterminowe) lub EPC (energy performance contract - finansowanie na czas realizacji), a także zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącym monitoringiem instalacji przemysłowych. Od lipca 2019 r. spółka jest notowana na NewConnect.



(ISBnews)