Zysk operacyjny wyniósł 0,42 mln zł wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,16 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 2,11 mln zł rok wcześniej.



"Wynik netto III kw. 2020 w porównaniu do III kw. 2019 obciążony jest relatywnie wysoką stawką podatkową. Ulga IP Box, zmniejszająca efektywną stawkę podatkową, będzie rozliczana na koniec roku. Równolegle będziemy również ubiegali się o ulgę B+R na prowadzone prace badawczo rozwojowe" - napisał prezes Bartosz Gajewski w liście załączonym do raportu.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 1,61 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 3,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6,07 mln zł w porównaniu z 6,05 mln zł rok wcześniej.



"Najbliższą premierą będzie gra 'Rustler', którą planujemy wydać w I kw. 2021 na platformy PC. Obecny poziom outstanding wishlist przekracza 68 tys. Przy wydaniu gry 'Rustler' na konsole wspierać nas będzie Maximum Games Inc. Zawarta umowa wydawnicza z Maximum Games Inc. przewiduje bezzwrotną zaliczkę w wysokości 300 tys. USD, która nie miała wpływu na wyniki za trzeci kwartał i rozpoznana będzie w kolejnych okresach. W ramach zawartej umowy Games Operators przysługiwać będzie 90% przychodów z platformy Steam oraz 50% przychodów z konsol" - zapowiedział prezes.



Games Operators to producent i wydawca gier komputerowych, specjalizujący się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły). Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2020 r.



