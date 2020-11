Zysk operacyjny wyniósł 7,16 mln zł wobec 3,71 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,29 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 49,78 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 22,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 130,67 mln zł w porównaniu z 138,35 mln zł rok wcześniej.



"W okresie dziewięciu miesięcy 2020 roku grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 130 670 tys. zł, z czego 16,10% dotyczyło segmentu stolarki, 78,83% segmentu usług budowlanych, a 5,07% segmentu sprzedaży mieszkań" - czytamy w raporcie.



Przychody ze sprzedaży wygenerowane w okresie styczeń - wrzesień 2020 w ramach segmentu usług budowlanych były wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 29,9 mln zł, tj. prawie 41%, co wynikało przede wszystkim z przychodów zrealizowanych przez jednostkę zależną z realizacji kontraktu GSM-R.



"W okresie trzech kwartałów 2020 roku przychody ze sprzedaży stolarki były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co w głównej mierze było związane z trwającą reorganizacją zakładu w Słonawach mającą na celu przystosowanie produkcji oraz logistyki do zwiększonego zapotrzebowania na zamówienia eksportowe, których grupa spodziewa się w kolejnych okresach, decyzje związane z rezygnacją z realizowania zleceń polegających na uszlachetnianiu elementów drewnianych, które charakteryzowały się dużą czasochłonnością obróbki mechanicznej pomimo relatywnie niskiej rentowności sprzedaży oraz czasowe zamknięcie zakładu w związku z pojawieniem się pandemii COVID-19" - czytamy dalej.



Dodatkowo wpływ na osiągnięte wyniki za III kwartały 2020 roku wpływ miały następujące czynniki:



- niższy poziom sprzedaży mieszkań wybudowanych w ramach projektu Strzeszyn Zacisze w stosunku do III kwartałów 2019 roku,



- likwidacja zapasów niepełnowartościowych, które przekroczyły wartość 1,8 mln zł - wartość spisanych zapasów obciążyła pozostałe koszty operacyjne i miała charakter niepieniężny, podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 0,74 mln zł wobec 5,54 mln zł zysku rok wcześniej.



Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.



(ISBnews)