Strata operacyjna wyniosła 6,9 mln zł wobec 3,35 mln zł straty rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,43 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 48 tys. zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 15,5 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 9,9 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5,03 mln zł w porównaniu z 20 tys. zł rok wcześniej.



"W trzecim kwartale, a dokładnie 12 sierpnia br. swoją premierę miała gra inspirowana twórczością Franza Kafki, 'Metamorphosis'. Symultanicznie zadebiutowała ona PS4, Xbox One, Nintendo Switch oraz PC. Tytuł ten otrzymuje bardzo wysokie oceny od graczy (86% pozytywnych recenzji na Steam, a User Score na Metacritic wynosi 7,8 na 10) oraz został dobrze przyjęty przez media (średnia nota 68/100 według Metacritic)" czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.



Jak podkreślono, wyniki finansowe spółki za trzeci kwartał 2020, zatem nie uwzględniają jeszcze danych dotyczących sprzedaży gry "Ghostrunner". Miała ona premierę na PS4, Xbox One i PC 27 października, a 10 listopada zadebiutowała na Nintendo Switch.



"W czwartym kwartale br. nasze działania będą w dużym stopniu skoncentrowane na promocji 'Ghostrunnera', a także przygotowaniach do roku wydawniczego 2021, w którym planowane są premiery kolejnych gier z portfolio All in! Games o dużym potencjale, tj. m.in. laureata wielu nagród 'Alaloth: Champions of The Four Kingdoms', mocno wyczekiwany 'Paradise Lost', cieszące się dużym zainteresowaniem 'War Mongrels' (dla którego All in! Games nie prowadzi działań marketingowych, ale uczestniczy w podziale zysków z tytułu sprzedaży), 'Fort Triumph' na konsole, 'Arboria', 'Of Bird and Cage', 'Ridiculous Catapult Simulator', dodatek DLC dla 'Tools Up!', czy też głośny 'Chernobylite', który w październiku trafił pod skrzydła naszego wydawnictwa" - czytamy także.



All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.



