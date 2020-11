"W efekcie wprowadzonych pod koniec sierpnia br. zmian w zasadach współpracy ze spółkami z grupy Top Secret, w kolejnych okresach spodziewamy się poprawy warunków prowadzenia naszego biznesu. Dotyczyć to będzie zarówno wzrostu marży na sprzedaży towarów oraz zdjęcia z Redanu ryzyka niesprzedanych towarów pod marką Top Secret, za które odpowiedzialność przejęła spółka prowadząca kanały dystrybucji" - powiedział Kruszyński, cytowany w komunikacie.



Kruszyński podkreślił, że prognozowany jest również wzrost sprzedaży do odbiorców zagranicznych.



"W przypadku Ukrainy, po zakończeniu w minionym roku sprzedaży towarów do odbiorców hurtowych, od marca tego roku prowadzimy bezpośrednią sprzedaż online poprzez sklep internetowy www.topsecret.ua. Na tej działalności jest realizowana znacznie wyższa marża detaliczna zamiast hurtowej. Nowa forma sprzedaży z pewnością będzie mieć pozytywny wpływ na nasze wyniki" - dodał prezes.



Kruszyński podkreślił, że sprzedaż udziałów Top Secret, dokonana pod koniec sierpnia br., nie ma wpływu na prowadzone przez Redan bieżące operacje gospodarcze.



"Redan będzie nadal realizował na rzecz Top Secret operacje logistyczne oraz świadczył usługi (m.in. w zakresie IT, zarządzania finansami oraz HR) w takim samym zakresie jak dotychczas. Tym samym operacje związane z marką Top Secret pozostaną kluczowym przedmiotem naszej działalności. Natomiast z uwagi na zakończenie konsolidacji wyników Top Secret, podstawą sprawozdawczości grupy kapitałowej będą teraz wyniki jednostkowe" - powiedział prezes.



W kolejnych okresach Redan, poza rozwojem sprzedaży krajowej (do spółki Top Secret) oraz zagranicznej, będzie poszukiwał także nowych klientów w zakresie obsługi logistycznej i IT.



Redan pod koniec sierpnia 2020 r. sprzedał udziały w swojej spółce zależnej Top Secret i obecnie realizuje usługi na rzecz marki "Top Secret", które dotyczą m.in. wykonywania wszystkich operacji logistycznych, obsługi w zakresie IT oraz wsparcia w zakresie usług back-office. Redan posiada także opcję call uprawniającą do odkupienia udziałów w Top Secret Sp. z o.o. po 1 września 2022 r. Spółka Redan powstała w 1995 r., a od 2003 r. jest notowana na GPW.



(ISBnews)