"Chcemy utrzymać te wyniki, robimy wszystko, żeby te tendencje utrzymać. IV kw. jest dla nas bardzo ważny, był dotychczas [historycznie] najlepszym kwartałem. Liczymy na dobre wyniki w IV kw. i utrzymywanie tendencji. Po październiku i listopadzie wyniki przychodowe są zadowalające. Myślę, że możemy się spodziewać utrzymania wyników i będziemy robić wszystko, żeby się to stało. [...] Będziemy się starali, aby wyniki IV kw. nawet były lepsze niż w roku ubiegłym" - powiedział Rakowski podczas wideokonferencji prasowej.



W okresie I-III kw. br. spółka utrzymała na zbliżonym poziomie przychody (2 133,4 mln zł, -0,4% r/r) i poprawiła r/r wyniki na wszystkich poziomach, osiągając zysk brutto ze sprzedaży 575,6 mln zł (+2,1%), EBITDA 181,1 mln zł (+21,6%) i zysk netto 102,1 mln zł (+44,6%). Marża EBITDA wyniosła 8,5% r/r wobec 7% rok wcześniej.



Rakowski podtrzymał, że spółka chce w całym 2020 r. zainwestować ok. 60 mln zł wobec 28,7 mln zł w okresie I-III kw. W przyszłym roku capex ma być wyższy.



"Wyższe wartości niż w 2020 r. na pewno" - powiedział CFO o nakładach inwestycyjnych na 2021 rok.



Wcześniej, w komentarzu do wyników Rakowski wskazywał, że w III kwartale spółka obserwowała na wielu rynkach ożywienie popytu po okresie lockdownu w marcu i kwietniu. Wraz z dużym reżimem kosztowym pozwoliło to wypracować wysokie dynamiki wzrostu wyników, które przekroczyły wcześniejsze oczekiwania. Koniunktura rynkowa wspiera według niego Amikę również w IV kwartale, choć oczywiście kluczowy będzie grudzień, który historycznie zawsze był okresem wzmożonej sprzedaży AGD.



W Polsce sprzedaż Grupy Amica w okresie trzech kwartałów wzrosła o 6,6% r/r, przy czym dynamika rośnie z kwartału na kwartał przy obserwowany wzmocnieniu kanałów internetowych. Z kolei w samym trzecim kwartale w Europie Zachodniej sprzedaż była wyższa o ponad 22%, co pozwoliło na odrobienie niższej sprzedaży z pierwszego półrocza. W tym regionie spadek sprzedaży wystąpił w Wlk. Brytanii (głównie kwestia dostępności towarów importowanych z Dalekiego Wschodu), podczas gdy wzrostowym rynkiem były Niemcy, a marże zwiększyły się zarówno w Niemczech, jak i we Francji. W Skandynawii sprzedaż była stabilna, natomiast przesunięty w czasie względem Zachodu lockdown w Rosji spowodował spadki sprzedaży w tym kraju, których nie zrekompensowały wzrosty na innych rynkach wschodnich. Z kolei na rynkach południowych wyższa sprzedaż w Czechach i Słowacji nie skompensowała niższej sprzedaży w Rumunii.



Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3 023 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)