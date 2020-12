"Zarząd Pharmana SA. (...) informuje, iż w dniu 30 listopada 2020 r. została podpisana umowa objęcia akcji serii F. Tym samym emisja akcji serii F doszła do skutku" - czytamy w komunikacie.



Jak podano, spółka Pelion S.A. objęła 153 000 nowych zwykłych akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna została ustalona na kwotę 9,86 zł za akcję.



"Akcje serii F spółki zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Akcje serii F nie mają formy dokumentów, będą podlegały dematerializacji oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie" - podano także.



Spółka przypomniała, że celem emisji akcji serii F jest sfinansowanie badań "Proof of concept", potwierdzenie koncepcji działania leku na modelach zwierzęcych, w celu ustalenia efektywnej dawki 1-MNA jako kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2. Ustalenie efektywnej dawki leku 1-MNA jest niezbędne do przeprowadzenia badań klinicznych na ludziach w infekcji wirusem Sars-Cov-2.



"Powyższa informacja jest publikowana ze względu na fakt, iż wskutek dojścia do skutku emisji akcji F spółka pozyskała środki na sfinansowanie badań 'Proof of concept' potwierdzenie koncepcji działania leku na modelach zwierzęcych, w celu ustalenia efektywnej dawki 1-MNA jako kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2, co zwiększa szansę komercjalizacji 1-MNA i może mieć potencjalnie istotny wpływ na przyszłą działalność emitenta i jego grupy kapitałowej, w szczególności ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 w Polsce i na świecie oraz zwiększającą się liczbę osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2" - czytamy także.



Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.



(ISBnews)