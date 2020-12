"Action jest istotnym elementem rynku internetowego. Ważne, że stale rośnie nam liczb a klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Daje to bardzo solidne podstawy do dalszego rozwoju. Nasza strategia wypracowana podczas sanacji opiera się na dwóch głównych filarach. Pierwszy, Action Business Center - dystrybucja z wartością dodaną. Drugi to szeroka gama produktów konsumenckich oferowanych sklepom internetowym zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej" - powiedział ISBtech Harazin.



Action Business Center koncentruje się na rynku polskim, oferuje klientom: resellerom, integratorom, instalatorom szeroki wachlarz rozwiązań, w tym wsparcie, szkolenia, projektowania systemów, aby partner mógł obsłużyć kompleksowo dom, biuro czy inwestycję.



"W zakresie tego działu oferujemy zaawansowane systemy, od serwerów, sieci komputerowych, systemów ochrony, systemów klimatyzacji, a ostatnio także nawet systemy fotowoltaiczne. Poza ofertą produktową dajemy naszym partnerom szeroki wachlarz szkoleń, oferujemy pomoc inżynierów, pomoc projektantów systemów po to, aby mogli lepiej rozwijać wspólny nasz biznes. Drugim filarem naszej strategii jest segment konsumencki. Oferujemy tutaj szeroką gamę produktów konsumencki dla sklepów internetowych w Polsce i zagranicą" - dodał wiceprezes.



"Największy nacisk kładziemy na rozwój w Unii Europejskiej. Jest to szeroki rynek dający ogromne możliwości. Wspiera nas przy tym wysoce zautomatyzowana logistyka, zaawansowane systemy informatyczne, co pozwala nam być jeszcze efektywniejszym elementem w łańcuchu dostaw rynku internetowego. Bardzo cieszę się, że strategia wypracowana w sanacji tak dobrze się teraz sprawdza" - podsumował Harazin.



Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews/ISBtech)