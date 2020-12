Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,63 proc. i wyniósł 29 823,92 pkt. S&P 500 zwyżkował 1,13 proc. i wyniósł 3662,45 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę 1,28 proc. do 12 355,11 pkt.

"Wierzymy, że wzrost na giełdach może być kontynuowany przy obecnym oczekiwanym tempie przebiegu wprowadzania na rynek szczepionek zgodnie z naszym bazowym scenariuszem, który przewiduje ich powszechną dostępność w drugim kwartale 2021 r. Uważamy również, że podziały na szczytach władzy w USA, które wydają się najbardziej prawdopodobnym rezultatem wyborów, nie będą przeszkodą dla rozwijającego się rynku" - powiedział Mark Haefele, dyrektor ds. Inwestycji w UBS Global Wealth Management.

"Wygląda na to, że będziemy mieli bardzo mocny finisz 2020 roku" - prognozuje Tom Lee z Fundstrat Global Advisors, który powołuje się na historyczne dane, że podczas rynków byka, gdy S&P 500 do listopada notował co najmniej 10-proc. wzrosty licząc od początku roku, to zawsze w grudniu jeszcze trochę do tych wzrostów dorzucał.

Najlepiej we wtorek zachowywały się spółki z sektora usług komunikacyjnych, a także banki. Apple zyskał ponad 3 proc.

Akcje Pfizera rosły 4,5 proc. Firmy Pfizer i BioNTech wystąpiły do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o warunkową autoryzację ich szczepionki przeciw Covid-19 - podał we wtorek Reuters. Dyrektor generalny BioNTech zapowiadał wcześniej, że szczepionka może być dopuszczona do użytku przez organy regulacyjne UE w połowie grudnia.

Amerykański producent leków Pfizer poinformował 18 listopada razem ze swym niemieckim partnerem BioNTech o wynikach badań, które wykazały, że ich kandydat na szczepionkę wykazał 95 proc. skuteczności w zapobieganiu Covid-19, bez większych obaw o bezpieczeństwo.

Notowania Zoom Video Communications szły w dół o 12 proc., mimo że spółka podała w raporcie kwartalnym, że zysk na akcję wyniósł 99 centów wobec oczekiwanych 76 centów.

Tesla rosła 4,5 proc. - S&P podał, że spółka zostanie dodana do indeksu S&P 500 21 grudnia.

"Ostatnie wiadomości na temat szczepionek są bardzo pozytywne w perspektywie średnioterminowej. Na razie w gospodarce pozostają znaczące wyzwania i niepewności, w tym czas, produkcja i dystrybucja oraz skuteczność szczepionek w różnych grupach wiekowych. Trudno jest ocenić czas i zakres ekonomicznych implikacji tych zmian z jakimkolwiek stopniem pewności" – powiedział szef Rezerwy Federalnej Jerome Powell występując przed amerykańskimi senatorami we wtorek.

W osobnym oświadczeniu sekretarz skarbu Steven Mnuchin wezwał Kongres do wykorzystania 455 miliardów dolarów w ramach funduszy ratunkowych, by zasilić dodatkową, ukierunkowaną transzę pomocy gospodarczej na wypadek pandemii dla amerykańskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Mnuchin 19 listopada nakazał Rezerwie Federalnej, by zamknęła kilka awaryjnych programów pożyczkowych 31 grudnia, a pieniądze z nich chce przeznaczyć na pakiet fiskalny. W kwietniu Kongres USA zapewnił Fed możliwość udzielania kredytów w ramach ustawy The CARES Act na kwotę 4,5 bln USD.

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w listopadzie spadł do 57,5 pkt., z 59,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Oczekiwano 58 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w XI 54,9 pkt. wobec 53,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach Caixin Media i Markit Economics. Oczekiwano 53,5 pkt.

To najwyższy poziom tego indeksu od XI 2010 r. Wskaźnik rośnie już od 7 miesięcy.

Zespół prezydenta-elekta Joe Bidena ogłosił w poniedziałek nazwiska kandydatek do objęcia najważniejszych stanowisk gospodarczych w nowej administracji USA. Janet Yellen ma zostać sekretarz skarbu, Neera Tanden - szefową Biura Zarządzania i Budżetu, a Cecilia Rouse - szefową doradców gospodarczych.