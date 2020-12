"Umowa została zawarta na czas do końca lutego 2021 i dotyczy dystrybucji oraz poszukiwania dystrybutorów dla produktu SARS-CoV-2 RT-LAMP Fast Detection Kit na terenie Chorwacji i Słowenii oraz Serbii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii i Albanii" - czytamy w komunikacie.



CBBS, poprzez zarejestrowaną działalność lobbingową, posiada szerokie możliwości w zakresie promocji oraz pozyskiwania partnerów biznesowych na szczeblu prywatnym oraz publicznym. Jest członkiem SEAP (Society of European Affairs Professionals), UFI (The Global Association of the Exhibition Industry), CEFA (Central European Fair Alliance), HDL (Croatian Society of Lobbyists), podano także.



Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.



(ISBnews)