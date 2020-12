"Po Ukrainie i Rumunii w tym roku, planujemy premierę serwisów w języku niemieckim skierowane do klientów z Niemiec oraz Austrii. Zaczynamy ekspansję od serwisu Giftbay, z równoczesną premierą na Ebay oraz Amazon" - powiedział ISBnews Pyrzyk.



Na rynku rumuńskim spółka oferuje swoje produkty za pośrednictwem strony internetowej plantwear.ro., ale docelowo wdroży również platformę Giftbay. "Jeszcze nie podjęliśmy decyzję o uruchomieniu go z pełną ofertą (obecnie jest to około 700 produktów). Trwa tłumaczenie serwisu, szacujemy, że prace potrwają jeszcze ok. 1-2 miesiące" - dodał prezes.



Jak podkreślił, serwis Giftbay.pl w ostatnich miesiącach notuje rosnącą sprzedaż.



"Sprzedaż w listopadzie przebiła poziom sumaryczny pierwszych 5 miesięcy i jest nadal na bardzo wysokim poziomie. Notujemy ciągłe wzrosty sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego. Jesteśmy przygotowani na realizację zamówień do ostatnich dni przed świętami" - powiedział Pyrzyk.



Spółka w związku z serwisem Giftbay planuje wdrożenie jeszcze w tyn roku nowego konceptu Just Plants.



"W związku z udaną premierą serwisu Giftbay podjęliśmy decyzję o dalszym zwiększaniu portfolio naszych marek. Jeszcze w tym roku odbędzie się premiera naszego nowego konceptu Just Plants. To eksperymentalna idea zakładająca sprzedaż roślin doniczkowych online, wszystko w designerskiej oprawie. Dodatkowo, aktualnie prowadzimy zaawansowane rozmowy ze znanymi markami modowymi na stworzenie dedykowanych kolekcji produktów" - zapowiedział prezes.



Według niego, nie jest to jednak koniec premier, ale kolejne mari i produkty pojawią się w przyszłym roku.



"Nowe produkty w Plantwear HOME będą dostępne najpóźniej na koniec I kwartału. Plantwear KIDS powinien być gotowy w pierwszej połowie roku, Plantwear PETS do końca 2021 roku" - powiedział Pyrzyk.



Plantwear nie planuje jednak jeszcze wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.



"Ze względu na ambitne plany rozwojowe, nie przewidujemy wypłaty dywidendy w przyszłym roku. W 2021 przychody z nowych marek/serwisów oraz rynków powinny mieć znaczący udział w strukturze przychodowej spółki" - podsumował prezes.



Plantwear działa na rynku lifestyle'owych akcesoriów drewnianych, jest producentem wysokiej jakości, unikatowych drewnianych zegarków, biżuterii i akcesoriów. Na początku 2020 r. Plantwear zadebiutował na rynku NewConnect.



Marek Knitter



(ISBnews)