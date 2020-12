"Celem przeglądu będzie wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu emitenta, jakim jest rozwój prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy spółki. Wśród rozważanych scenariuszy działań wymienić należy, w szczególności, lecz niewyłącznie:



a) sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa - poprzez wydzielenie ze struktur spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 51[1] kodeksu cywilnego i jej sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego powiązanego lub nie powiązanego z emitentem,



b) połączenie z innym podmiotem lub wniesienie innego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55[1] kodeksu cywilnego do struktur emitenta,



c) pozyskanie nowego znaczącego inwestora lub partnera strategicznego,



d) dokonanie zmian w strukturze bilansu, w tym nabycie lub zbycie istotnych aktywów emitenta" - czytamy w komunikacie.



Zarząd rozważy także inne opcje strategiczne, które mogą pojawić się w toku tego procesu, zaznaczono.



Vabun zajmuje się dystrybucją kosmetyków dla mężczyzn i kobiet, sygnowanych marką "RM Vabun". Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.



