Jak wyjaśnia spółka, wzywający przekroczył próg 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. W konsekwencji jest zobligowany: albo do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, albo zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów.



"W tym stanie prawnym wzywający ogłosił wezwanie. Wskazał przy tym, iż jego zamiarem jest zwiększenie udziału w spółce (bezpośrednio i pośrednio wraz podmiotami zależnymi) do 66% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, stanowiących 40,3% udziału w kapitale zakładowym spółki. Zgodnie z treścią wezwania wzywający nie zamierza wprowadzać istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej spółki po nabyciu akcji w wyniku wezwania" - czytamy w komunikacie.



Wzywający jest fundacją prywatną, której celem jest zabezpieczenie długoterminowej ciągłości nadzoru właścicielskiego i zachowanie całego posiadanego pakietu akcji spółki w ramach majątku fundacji (jednego podmiotu eliminującego ryzyko zbywania częściowego akcji przez przyszłych właścicieli). Ma to pozwolić na zapewnienie długotrwałej wielopokoleniowej roli Fundacji w spółce jako inwestora oraz zapewnienie dalszego rozwoju spółki, wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej na rynku i realizację jej strategii, podano także.



"W kontekście wskazanych wyżej informacji zarząd wyraża zdanie, iż wezwanie jest zgodne z interesem spółki. Zgodność wezwania z interesami spółki oparta jest zdaniem zarządu w szczególności na następujących okolicznościach:



a) osiągnięcie przez wzywającego progu 66% (lub zbliżonego) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki zapewni ciągłość nadzoru właścicielskiego w wieloletniej długotrwałej perspektywie, a stabilizacja akcjonariatu spółki leży w jej interesie; oraz



b) okoliczności wskazują, iż wzywający traktuje wezwanie i poprzedzające je transakcje jako inwestycję długoterminową, co z punktu widzenia spółki pozwala na planowanie rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej i realizację jej dotychczasowej strategii, jak również powinno umożliwiać przedsięwzięcia zwiększające wartość spółki" - czytamy także.



Według zarządu, wzywający w dokumencie wezwania wskazał, iż nie zamierza wprowadzać istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej spółki po nabyciu akcji w jego wykonaniu.



"W ocenie zarządu, wyrażane wcześniej strategiczne plany wzywającego odnośnie woli zabezpieczenia długoterminowej ciągłości nadzoru właścicielskiego, zachowania posiadanego pakietu akcji spółki oraz zapewnienia ciągłego rozwoju spółki, wskazują na zamiar wzywającego dotyczący zbudowania długotrwałej wielopokoleniowej pozycji spółki, wzmocnienia jej pozycji konkurencyjnej na rynku w oparciu o stabilny oraz zainteresowany długoterminowymi wynikami akcjonariat spółki oraz zapewnienie jej długotrwałego i niezakłóconego rozwoju. Stąd też zarząd spodziewa się kontynuacji działalności spółki w bliskiej przyszłości w zasadniczo niezmienionej formule" - czytamy dalej.



W związku z tym, w ocenie zarządu, brak jest podstaw do stwierdzenia istotnego wpływu wezwania na poziom zatrudnienia w spółce, jak również lokalizację prowadzonej przez spółkę działalności w przyszłości, podano także.



Cena sprzedaży oferowana przez wzywającego pozostałym akcjonariuszom wynosi 8 406 zł i jest istotnie wyższa niż cena minimalna ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy o ofercie.



"W oparciu o powyższe okoliczności zarząd wyraża opinię, iż cena odpowiada wartości godziwej spółki" - czytamy dalej.



Spółka podkreśliła, że stanowisko zarządu nie stanowi rekomendacji do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.



W połowie listopada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę w sprawie przejęcia kontroli nad spółką LPP przez Fundację Semper Simul.



LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.



(ISBnews)