"Wtorkowa sesja na warszawskiej giełdzie była dynamiczna i towarzyszyły jej bardzo duże obroty wynoszące ponad 1,8 mld zł. W centrum uwagi inwestorów był CD Projekt i reakcja kursu spółki na pojawiające się recenzje +Cyberpunka+. Choć gra została pozytywnie oceniona przez recenzentów, to wskazywali oni na pojawiające się w grze błędy, które mogą wpływać na jakość rozgrywki" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Na koniec wtorkowej sesji kurs akcji CD Projektu zniżkował o 7,08 proc. do 395 zł, przy obrotach wynoszących aż 745 mln zł.

"Straty, które spowodował CD Projekt w WIG20 zostały nadrobione z nadwyżką przez inne spółki, przede wszystkim przez Allegro i KGHM, które mają duży udział w indeksie. W kolejnych dniach na WIG20 nadal mocno będą wpływały informacje dotyczące CD Projektu. Przede wszystkim wpływ na kurs spółki będą miały szacunki dotyczące ilości sprzedaży gry i komentarze graczy. Dodatkowo, na cały rynek, wpływ będą miały informacje dotyczące finalnego rozstrzygnięcia sporu o unijny budżet" - powiedział Sobiesław Kozłowski.

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 wzrósł o 0,6 proc. do 1.970,27 pkt., WIG zwyżkował 0,8 proc. do 56.011,89 pkt., mWIG40 poszedł w górę 1,18 proc. do 3.857,05 pkt., a sWIG80 zyskał 0,62 proc. do 15.365,55 pkt.

WIG20, WIG i mWIG40 są na najwyższych poziomach od lutego. Z kolei sWIG80 zwyżkował juz szóstą sesję z rzędu i jest najwyżej od września 2017 r.

Obroty na GPW wyniosły 1.869 mln zł, z czego ok. 1.631 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 0,15 proc., a S&P 500 zniżkował ok. 0,1 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 11 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor górniczy, bo 3,59 proc., a także branża chemiczna (wzrost o 3,15 proc.)

Z kolei najbardziej na wartości stracił WIG.Games (o 2,8 proc.).

Poza CD Projektem, najmocniej pod kreską w WIG20 znalazły się akcje LPP (kurs spadł o 1,55 proc.).

Większość krajowych blue chipów zakończyła sesję na plusie. Największy wzrost miał miejsce w przypadku akcji Tauronu - o 5,99 proc., a także Lotosu, który zyskał 5,9 proc.

Rada Nadzorcza Lotosu powołała Zofię Paryłę na stanowisko prezesa zarządu. Paryła od 12 listopada pełniła obowiązki prezesa zarządu.

Mocno do góry poszły także akcje Allegro (o 5,12 proc.).

Swoje wieloletnie maksima poprawił KGHM - kurs poszedł w górę o 3,84 proc. do 184 zł. Spółka jest coraz bliżej swoich historycznych maksimów, które wynoszą 198,4 zł.

KGHM zyskał szóstą sesję z rzędu. Jak powiedziała PAP Biznes analityk DM BOŚ Dorota Sierakowska, perspektywy dla cen miedzi są nadal pozytywne, choć czynnikiem ryzyka w dłuższym terminie jest m.in. tempo opanowania pandemii. Dodała, że w krótkim terminie można spodziewać się korekty po mocnych zwyżkach z ostatnich tygodni.

Po raz szósty z rzędu do góry poszedł też kurs akcji CCC - tym razem o 1,93 proc.

Zdecydowanym liderem wzrostów w indeksie średnich spółek był Mercator, którego kurs zwyżkował 14,35 proc.

Istotnie zyskały także: AmRest (5,23 proc.), Enea (4,46 proc.).

Budimex po wzroście o 4,06 proc. do 282 zł jest najwyżej od maja 2017 r.

W mWIG40 najbardziej potaniały akcje GTC - o 2,62 proc. oraz Kruka - o 1,69 proc.

Wśród firm z sWIG80 najmocniej wzrosły: Boryszew - w górę o 6,45 proc., Stalprodukt - wzrost o 5,94 proc.

4,44 proc. do góry poszedł kurs Oponeo. Prezes spółki Dariusz Topolewski poinformował PAP Biznes w wywiadzie, że spółka planuje w 2021 roku wzrost przychodów grupy, a w 2020 roku mogą zostać na ubiegłorocznym poziomie blisko 1 mld zł. Dodał, że spodziewa się sukcesu IPO rowerowej spółki zależnej Dadelo.

Z kolei najmocniej w sWIG80 stracił PGS Software - kurs spadł o 2,7 proc.