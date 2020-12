Immersion Games w październiku br. zostało wydzielone ze spółki Immersion, która tworzy kompleksowe rozwiązania przy pomocy silników do gier komputerowych, jednocześnie wykorzystując najnowsze technologie takie jak VR czy AR. Nowe, kilkunastoosobowe studio, odpowiada za produkcję gier i aplikacji, wykorzystujących technologię VR, AR oraz projekty dedykowane PC. Gry spółki wyróżnia realistyczna oprawa wizualna, interaktywność oraz silny ładunek emocjonalny. Immersion Games będzie posiadało dostęp do zasobów spółki matki w obszarze zespołu, know-how czy kluczowych partnerstw wypracowanych w ciągu sześciu lat jej działalności, poinformowano.



"W naszych projektach koncentrujemy się na scenariuszach i mechanice, które dedykowane są stricte VR-owi. Naszą grupą docelową są nowi gracze VR i z myślą o nich projektujemy mechaniki rozgrywki, które są proste do opanowania, ale wraz z pokonywaniem kolejnych etapów stają się coraz bardziej wymagające. W grach odwołujemy się do rzeczywistych sytuacji, zabieramy graczy w dalekie podróże, umożliwiamy sportową rywalizację i zapewniamy sporą dawkę emocji" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Immersion Games Piotr Baczyński, cytowany w komunikacie.



Spółka chce docelowo produkować trzy tytuły w ciągu roku. Obecnie studio pracuje nad dwiema produkcjami, które będą dostępne na Oculus Quest Store oraz pozostałe platformy VR, m.in. Steam, Oculus Store i Viveport. W dalszej perspektywie Immersion Games chce wydać grę dedykowaną PC. Planowany budżet na jeden tytuł wynosi 0,5-1,5 mln. zł, zapowiedziano.



"Od wielu lat obserwujemy rynek gamingowy - lokalny i globalny. Na bieżąco go analizujemy i wyciągamy wnioski. Posiadamy odpowiednio bogate know-how, aby zająć się produkcją autorskich gier. Ukończyliśmy już pierwszy koncept gry na PC, nad którą pracę, planujemy rozpocząć w ciągu najbliższych miesięcy" - dodał prezes Immersion Games Bartosz Rosłoński.



Spółka matka Immersion Games wydała do tej pory gry, takie jak Ancients AR, Last Mage Standing i Locked in VR oraz demo dwóch tytułów w trybie early access: Extreme Escape oraz Disc Ninja. Pierwsza gra zdobyła wysokie oceny (88%) i wygenerowała ponad milion odsłon filmów nagranych przez użytkowników. Druga zadebiutuje w pełnej wersji na platformie Oculus Quest w kwietniu 2021. Oprócz tego Immersion wykonała kilkanaście gier VR i AR dla swoich klientów, wymieniono również w materiale.



Immersion Games to producent gier VR oraz PC stworzony przez jedno z największych studiów VR na świecie - Immersion. Warszawska grupa Immersion od 2014 opracowuje projekty i produkty w technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, koncentrując się na rynku amerykańskim.



