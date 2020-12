"Jeżeli chodzi o politykę dywidendową to uważam, że jest nieco za wcześnie. Wszystkie środki chcemy kierować na rozwój naszego biznesu. Po wejściu na nowe rynki, za kilka lat zapewne będzie czas na opracowanie takiej polityki dywidendowej" - powiedział Bajołek podczas wideokonferencji prasowej.



Spółka nie wyklucza akwizycji, ale nie jest to jej priorytetem.



"Skupiamy się obecnie na rozwoju organicznym. Jeżeli jednak pojawiły by się jakieś ciekawe podmioty, które mogłyby wzbogacić np. nasze portfolio, to będziemy się temu przyglądać. Obecnie nie mamy jednak takich planów" - powiedział Bajołek.



Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo Wschodniej i planuje dołączenie kolejnych rynków. W przyszłym roku spółka chce być obecna w Rosji i w Kazachstanie, a w kolejny roku - w Słowenii, Chorwacji i w Grecji. W 2023 roku planowane jest rozszerzenie także o kolejne kraje: Litwa, Łotwa i Estonia, a w 2024 r. - o Serbię, Bośnię i Hercegowinę, a także o Mołdawię.



Answear.com poinformował dzisiaj, że w ramach publicznej emisji akcji zamierza przeprowadzić zapisy w transzy inwestorów indywidualnych od 10 do17 grudnia, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 18 do 22 grudnia. Cenę maksymalną ustalono na 36,5 zł za akcję, co oznacza, że z emisji nowych akcji spółka chce pozyskać ok. 65 mln zł wpływów netto, zaś wartość całej oferty może wynieść do 159 mln zł.



Spółka w okresie I-III kw. 2020 r. zanotowała 263,4 mln zł przychodów i 4,35 mln zysk netto. W ubiegłym roku było to odpowiednio: 311,2 mln zł i 10,87 mln zł.



Answear.com to internetowa platforma sprzedażowa z markową odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami, która działa od 2011 r. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo Wschodniej. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach.



(ISBnews)