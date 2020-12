"Zgodnie z przekazaną informacją, w wyniku procesu ABB cena sprzedaży akcji spółki ustalona została na 400 zł.



Łączna liczba akcji objętych sprzedażą w wyniku procesu ABB wyniesie 508 000, w tym:



a) Anabaza Ltd. z siedzibą w Nikozji sprzeda 500 000 akcji spółki, stanowiących 4,71% w kapitale zakładowym spółki, uprawniających do 3,4% w ogólnej liczbie głosów w spółce,



b) Pani Urszula Żyznowska sprzeda 8 000 akcji spółki, stanowiących 0,08% w kapitale zakładowym spółki, uprawniających do 0,05% w ogólnej liczbie głosów w spółce" - czytamy w komunikacie.



Po rozliczeniu transakcji sprzedaży akcji w wyniku procesu ABB:



a) Anabaza Ltd. posiadać będzie 5 875 964 akcje spółki, stanowiące 55,41% w kapitale zakładowym spółki, uprawniające do 67,86% w ogólnej liczbie głosów w spółce,



b) Urszula Żyznowska posiadać będzie 9 274 akcje spółki, stanowiące 0,09% w kapitale zakładowym spółki, uprawniające do 0,06% w ogólnej liczbie głosów w spółce, podano także.



Przewidywany dzień zawarcia transakcji w ramach procesu ABB to 10 grudnia 2020 r.



Stroną sprzedającą był pośrednio prezes Wiesław Żyznowski oraz przewodnicząca rady nadzorczej, a prywatnie małżonka prezesa Urszula Żyznowska. Sprzedający zobowiązali się do niezbywania pozostałych posiadanych akcji do czerwca przyszłego roku (lock-up na sześć miesięcy), wskazano też w materiale.



"Cieszy mnie tak duży popyt ze strony polskich i zagranicznych funduszy, dzięki czemu transakcję zamknęliśmy w zaledwie jeden dzień. Witamy zatem nowych akcjonariuszy instytucjonalnych, a to z kolei zwiększa liczbę akcji w wolnym obrocie i zwiększa szanse spółki na kolejne awanse w indeksach zarówno krajowych, jak również globalnych" - skomentował Żyznowski, cytowany w komunikacie.



"To moja pierwsza sprzedaż akcji Mercatora w całej jego historii. Jednocześnie pragnę po raz kolejny podkreślić, że mój pakiet kontrolny nie jest na sprzedaż, gdyż Grupa Mercator Medical jest dopiero na początku swojej drogi rozwoju, ma bardzo dobre perspektywy i mocne fundamenty" - dodał prezes.



Po rozliczeniu dzisiejszych transakcji z funduszami kupującymi akcje spółki Mercator Medical, Żyznowski będzie kontrolował bezpośrednio oraz pośrednio 6,5 mln akcji, dających ponad 61% w kapitale zakładowym i zapewniających ponad 72% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.



Menedżerem procesu ABB była Ipopema Securities.



Gupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)