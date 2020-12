"Wydaje się, że wśród czwartkowych wydarzeń najważniejszy dla krajowego rynku był debiut +Cyberpunka+ i nastawienie inwestorów wobec CD Projektu. Cena akcji spadła prawdopodobnie w realizacji strategii +kupuj plotki, sprzedawaj fakty+. Nawet jeśli spadki się utrzymają, sam CD Projekt nie będzie w stanie ciągnąć całego indeksu w dół - widać, że w WIG20 są spółki, które nadal mają przestrzeń do wzrostów. WIG20 zatrzymał się w okolicy 2.000 pkt., jednak dopóki na zachodzie indeksy pozostają blisko szczytów, nie spodziewam się głębszej korekty" - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku Kamil Jaros.

Kurs CD Projektu spadł w dniu premiery "Cyberpunka 2077" o 8,5 proc. do 362 zł, przy obrotach 765 mln zł, znalazł się najniżej od dwóch tygodni.

Jaros zwrócił także uwagę na czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego.

"Było to głównym wydarzeniem na zachodzie, przy czym rynek ze spokojem przyjął dowiezienie oczekiwanego zwiększenia programu skupu aktywów (...). Nie zanotowano osłabienia euro, a nawet dolar lekko się osłabił. Indeksy zanotowały niewielkie zmiany i DAX i S&P 500 nadal pozostają blisko szczytów" - dodał.

Rada Prezesów EBC utrzymała podstawowe stopy proc. na niezmienionym poziomie: depozytowa nadal wynosi -0,50 proc., a refinansowa 0,0 proc. EBC zwiększył nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP) o 500 mld euro do 1,85 bln euro.

Ponadto w czwartek rozpoczął się mający trwać do piątku szczyt Rady Europejskiej, w trakcie którego odbędzie się kolejna tura negocjacji ws. budżetu UE. Inwestorzy spodziewają się, że może dojść do porozumienia.

Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 stracił 0,51 proc. do 1.984,00 pkt., WIG zniżkował o 0,65 proc. do 56.230,40 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,94 proc. do 3.808,96 pkt., a sWIG80 spadł o 0,71 proc. do 15.391,99 pkt.

Tym samym WIG i WIG20 zakończyły serię wzrostów trwającą 4 sesje, a w przypadku sWIG80 - zakończyła się seria wzrostów tego indeksu trwająca 7 sesji.

Obroty na GPW wyniosły nieco ponad 2 mld zł, z czego niemal 1,7 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Najczęściej handlowano walorami CD Projektu, który odpowiadał za niemal połowę obrotów WIG20 (765 mln zł), oraz PKN Orlen (132 200 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił 0,1 proc., a S&P 500 pozostawał w okolicy zera.

Na GPW w ujęciu sektorowym zniżkowało 11 z 15 indeksów. Najmocniej traciły odzież - o blisko 4 proc. i chemia - o 3,7 proc. Na trzecim miejscu, ze stratą znaleźli się producenci gier - w dół o 2,9 proc.

Po około 2 proc. wzrosły górnictwo i energetyka.

Poza CD Projektem, który zniżkował najmocniej w WIG20, w odwrocie były także spółki odzieżowe: CCC poszło w dół o 4,4 proc., a LPP - o 4,1 proc. Tym samym CCC przerwało trwającą 7 sesji serię wzrostów. Dzień wcześniej kurs CCC wzrósł o ponad 7 proc.

Najmocniej w indeksie zyskały notowania Allegro - w górę o 4 proc.

Tauron i PGE rosły w ciągu dnia po około 4 proc. Z takim wynikiem dzień zakończyło PGE, rosnąc piątą sesję z rzędu. Tauron zakończył notowania bez zmian.

W ciągu dnia podano, że prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii trzem tzw. sprzedawcom z urzędu - Enei, PGE Obrót oraz Tauronowi. Łączne rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą od 1 stycznia 2021 roku wyższe średnio o odpowiednio: 3,5 proc., 3,6 proc. i 3,55 proc. Enea na koniec dnia straciła 0,7 proc., przy czym dzień wcześniej jej kurs wzrósł o ponad 10 proc.

Również piąty dzień rosły notowania: PGNiG - tym razem o 3,4 proc., Lotosu - o 1,4 proc., Orlenu - o 0,5 proc. i PZU - o 1,7 proc.

W ramach tej serii wzrostów kurs PGNiG znalazł się na poziomie 5,448 zł, pokonał tegoroczne szczyty i jest najwyżej od ponad roku. Lotos, będąc na poziomie 43,9 zł, a PZU na 29,07 zł, są najwyżej od sierpnia, a Orlen na niemal 62 zł jest najwyżej od lipca.

Ósmy dzień z rzędu zwyżkę kontynuował KGHM, tym razem o 2,4 proc. do 189,35 zł, po raz kolejny poprawiając swoje 7-letnie maksimum. Zbliża się do swojego historycznego szczytu, w okolicy 200 zł.

Wśród małych i średnich firm po około 5-6 proc zniżkowały: Bank Handlowy, Biomed-Lublin, PBKM i Arctic Paper.

Przy przewadze spadków, wzrostem o 5,5 proc. przy obrotach rzędu 16 mln zł wyróżniło się XTB. Wzrosty zaczęły się po tym, jak spółka podała, że zakłada rozpoczęcie działalności operacyjnej na jednym z rynków azjatyckich na początku 2021 roku. W przyszłym roku spółka chce pozyskiwać około 30 tys. nowych klientów kwartalnie. (PAP Biznes)