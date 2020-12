"Zarząd Energa SA informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 r., w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2025 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie 528 MW obowiązku mocowego dla jednostek istniejących i jednostek redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok), należących do Grupy Energa" - czytamy w komunikacie.



Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 172,86 do 207,4 zł/kW/rok i zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE, wskazano również.



Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe, podsumowano.



Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały wczoraj, że aukcja główna na rok dostaw 2025 zakończyła się w rundzie 7. Wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.



Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen



(ISBnews)