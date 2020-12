"Letnica, dzięki licznym inwestycjom, staje się coraz bardziej atrakcyjną częścią Gdańska. Jednocześnie ceny mieszkań są tu nadal konkurencyjne w porównaniu do innych dzielnic w pasie nadmorskim, co sprawia, że mieszkania na Osiedlu Latarników są atrakcyjne także pod kątem inwestycyjnym. Potwierdza to także wysokie zainteresowanie tym projektem. I etap jest już praktycznie wyprzedany, pomimo, że zakończenie inwestycji planujemy na koniec przyszłego roku. W II etapie, który wprowadziliśmy do przedsprzedaży pod koniec września, zarezerwowanych jest blisko 40 mieszkań" - powiedział członek zarządu Mirosław Kujawski, cytowany w komunikacie.



W II etapie osiedla Latarników powstaną trzy 7-piętrowe budynki z mieszkaniami o powierzchni od 30 do 109 m2. W inwestycji przewidziano parking podziemny, komórki lokatorskie oraz plac zabaw.



Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 1 510 lokali mieszkalnych i usługowych.



(ISBnews)