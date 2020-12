GPW dokonała alokacji - stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła 91,375%, a więc do inwestorów detalicznych trafi ok. 8,625% akcji Dadelo, na które złożyli zapis, poinformowano.



"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że inwestorzy nam zaufali i docenili perspektywy rozwoju Dadelo, składając tak liczne zapisy w ofercie publicznej. Bardzo się cieszę, że będę mógł wprowadzić kolejną, po Oponeo.pl spółkę na warszawską giełdę, pozyskując środki, które pozwolą nam znacząco rozszerzyć ofertę naszego sklepu, co szybko przełoży się na zwiększenie naszych udziałów w rynku i dalszy wzrost przychodów i wyników Dadelo" - powiedział prezes Dadelo Ryszard Zawieruszyński, cytowany w komunikacie.



Do inwestorów instytucjonalnych trafi 3 700 000 akcji z 4 600 000 wszystkich oferowanych akcji. Cena w ofercie publicznej wynosi 18 zł za akcję, a więc całkowita planowana wartość oferty publicznej wyniesie 82,8 mln zł brutto, podkreślono również.



Środki pozyskane z oferty publicznej spółka zamierza przeznaczyć na nabycie dodatkowych towarów do oferty i tym samym rozbudowę oferty produktowej do ok. 20-25 tys. SKU (z obecnych ok. 12 tys. SKU) oraz rozwój infrastruktury magazynowej, przypomniano.



Doradcami procesu IPO Dadelo są: Trigon Dom Maklerski - Menedżer Oferty, cc group - doradca zarządu oraz DLA Piper Giziński Kycia - doradca prawny.



Dadelo zostało przejęte w 2017 roku przez notowaną na GPW spółkę Oponeo.pl. Spółka prowadzi sprzedaż online przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl.



(ISBnews)