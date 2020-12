"LW Bogdanka S.A. w perspektywie średnio i długoterminowej chce pozostać spółką dywidendową, a zamiarem zarządu LW Bogdanka SA jest wnioskowanie w przyszłości do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej" - czytamy w komunikacie.



Wysokość każdorazowo rekomendowanej przez zarząd dywidendy będzie uzależniona od:



• aktualnej sytuacji rynkowej,



• generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej,



• realizacji planowanych inwestycji rozwojowych,



• możliwości i warunków pozyskania finansowania dłużnego, podano także.



LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)